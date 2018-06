LIVE Moto2, GP Olanda 2018 in DIRETTA: qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Moto2 del GP d’Olanda. La caccia è a Francesco Bagnaia, ieri velocissimo e in testa ad entrambe le sessioni di prove libere. Pecco ha dettato il passo fin qui ed è il favorito in vista della lotta per la pole di oggi. C’è equilibrio, però, e il pilota dello Sky Racing Team dovrà fare attenzione a Fabio Quartararo ma soprattutto Alex Marquez, ieri veloce nonostante una caduta, così come anche a Joan Mir e Lorenzo Baldassarri. Miguel Oliveira, invece, parte leggermente indietro ma ha le carte in regola per colmare il gap e tornare davanti.

Sarà un sabato importante, che si aprirà con le prove libere 3 alle ore 10.55 e proseguirà con le qualifiche alle 15.05. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche di Moto2 del GP d’Olanda!

Le prove libere 1 – Le prove libere 2 – Il programma di oggi













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI