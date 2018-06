MotoGP, GP Olanda 2018: risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta, Valentino Rossi quarto ma vicino, soffre Dovizioso decimo

Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata.

Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della Yamaha su questa pista. Un equilibrio confermato anche dalle prestazioni di Cal Crutchlow (Honda) e Valentino Rossi (Yamaha), terzo e quarto a 0″006 ed a 0″047.

Il “Dottore” ha girato lungamente sul passo dell’1’34” inanellando diversi giri e dimostrando un buona costanza. C’è da dire, però, che da questo punto di vista Marquez ha fatto la differenza, stampando tanti 1’34″0. Tuttavia, in vista delle qualifiche, ci sarà da divertirsi visto anche un Andrea Iannone (quinto a 62 millesimi) è pronto ad inserirsi.

Un po’ in difficoltà le Ducati nello sfruttamento della gomma morbida: il migliore è Danilo Petrucci sesto a 0″423 dal leader a precedere Jorge Lorenzo (settimo +0″446), mentre Andrea Dovizioso è decimo a mezzo secondo da Marc. Vedremo se nel time-attack la scuderia di Borgo Panigale saprà trovare delle soluzioni.

CLASSIFICA “COMBINATA” DEI TEMPI DI ACCESSO ALLA Q2

OS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:33.341 2 25 M. VIÑALES +0.001 3 35 C. CRUTCHLOW +0.006 4 46 V. ROSSI +0.047 5 29 A. IANNONE +0.062 6 9 D. PETRUCCI +0.423 7 99 J. LORENZO +0.446 8 41 A. ESPARGARO +0.484 9 19 A. BAUTISTA +0.507 10 4 A. DOVIZIOSO +0.518













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

