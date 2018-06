MotoGP, GP Olanda 2018: Franco Morbidelli non prenderà parte alle qualifiche ed alla gara. Frattura alla mano per il pilota italiano

Franco Morbidelli dichiarato “unfit“. E’ questa la novità degli ultimi minuti da Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota della Honda (Team Marc VDS), protagonista di una caduta nel corso delle prove libere, non sarà al via delle qualifiche e della gara olandese. Il crash gli ha causato, infatti, la frattura del terzo metacarpo della mano sinistra. Pertanto, il “Morbido” sarà costretto a guardare i suoi colleghi, non essendo in grado di guidare in condizioni di sicurezza. Un vero peccato per il nostro portacolori.

🚨Medical director info 🚨@FrankyMorbido12 has been taken to the medical centre for a check up following a crash in #MotoGP FP3 Updates to follow — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 30, 2018













