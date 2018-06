Motocross, GP Indonesia 2018: Jeffrey Herlings torna e fa sua la qualifying race davanti a Cairoli. Nella MX2 vince Prado

Jeffrey Herlings (KTM) rientra dopo lo stop per l’infortunio alla spalla e si rimette a fare quello che gli riusciva benissimo prima dello stop: vincere. L’olandese, infatti, si aggiudica la qualifying race del GP di Indonesia della MXGP e si rimette subito a correre dopo aver assistito al dominio del suo rivale Tony Cairoli nel fine settimana di Ottobiano che, suo malgrado, aveva dovuto saltare. il leader della classifica generale ha dominato la prova odierna sul tracciato di Pangkal Pinang con il tempo finale di 24:01.609, gestendo ampiamente le ultime fasi della gara, precedendo proprio il nostro Tony Cairoli (KTM) di 3:027 (ma si trovava ad oltre 8 secondi a pochi minuti dalla fine).

Terza posizione per il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 9.010, quarta e quinta per i due francesi Gautier Paulin (Husqvarna) e Romain Febvre (Yamaha) distanti rispettivamente 17.598 e 27.175, quindi al sesto posto si è classificato lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 28.869, settimo per l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 37.272, ottavo per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 39.077, nono e decimo per i due belgi Jeremy van Horebeek (Yamaha) e Julien Lieber (Kawasaki) a 40.881 e 43.292 . Chiude al 13esimo posto il nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) a circa 54 secondi dalla vetta.

Nella MX2 la qualifying race è stata vinta dallo spagnolo Jorge Prado (KTM) che prosegue la sua caccia alla vetta della classifica generale, con il tempo di 24:05.264. Secondo posto per il britannico Ben Watson (Yamaha) ad appena un secondo, mentre è terzo il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 15.513. Quarta posizione per lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) a 18.951, mentre chiude quinto il campione del mondo in carica, il lettone Pauls Jonass (KTM) a ben 20.912. Decima posizione per il nostro Michele Cervellin (Yamaha) a 56.021, mentre è 15esimo Simone Furlotti (Yamaha) a 1:24.419, davanti ai quattro piloti di casa, tutti a due giri di distacco.

Foto: Valerio Origo