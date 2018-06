MotoGP, GP Olanda 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 29 giugno si disputano le prove libere del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Assen i piloti avranno a disposizione due sessioni importanti per trovare il giusto feeling con il tracciato e perfezionare il set-up delle proprie moto. Nell’Università può succedere di tutto, il weekend sarà particolarmente importante per le sorti del campionato vista la particolare situazione di classifica: Marc Marquez vuole tornare al successo dopo che nelle ultime due gare si è imposto Jorge Lorenzo, sempre più redivivo. Attenzione alla voglia di reazione di Andrea Dovizioso e a Valentino Rossi che nella Cattedrale ha sempre fatto la differenza grazie alla sua infinita classe.

Le prove libere del GP di Olanda 2018 ci diranno chi può essere il grande favorito per la vittoria, chi ha il migliore passo gara e chi può fare la differenza. La Yamaha qui ha vinto la sua ultima gara, la Honda ha sempre una marcia in più, vedremo quale sarà la risposta della Ducati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP di Olanda 2018.

VENERDÌ 29 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

GP OLANDA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Olanda 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













