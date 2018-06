MotoGP, GP Olanda 2018: prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto, Vinales e Rossi sono in scia

Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in extremis.

Alle sue spalle, e questa è la seconda, corposa, notizia, del weekend olandese, troviamo le due Yamaha di Maverick Vinales a 177 millesimi, e di Valentino Rossi a 286. I due alfieri della scuderia di Iwata hanno messo in mostra subito ottimo feeling con moto e pista e si sono concentrati maggiormente sulla scelta della gomma al posteriore, loro tallone d’Achille di questa stagione. Quarta posizione per la prima Ducati, ma a sorpresa si tratta di quella dell’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 321 millesimi, quindi Andrea Dovizioso (Ducati) a 410, davanti all’ex compagno di scuderia, Andrea Iannone (Suzuki) a 457.

Settima posizione per Jorge Lorenzo (Ducati) che nel finale della sessione è finito nella ghiaia di curva 9 mentre stava provando a migliorare il suo tempo. Il maiorchino, dunque, si ferma a 457 millesimi dalla vetta, precedendo un ottimo Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) ottavo a 593, mentre nono è il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 671 e decimo il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 810. Il computo parla chiaro, ci sono ben cinque italiani nelle prime dieci posizioni, un viatico davvero interessante per questo inizio di weekend del Gran Premio di Olanda.

La MotoGP tornerà in pista alle ore 14.05 per la seconda sessione di prove libere, nella quale inizieremo a capire in maniera più precisa ed accurata quali saranno i reali valori in campo. Marc Marquez, come sempre, sembra a suo agio con la sua moto, mentre la Yamaha (che sta sempre più smarrendo il francese Johann Zarco del team Tech3, solamente 13esimo) vuole confermarsi come priva sfidare del campione del mondo in carica. La Ducati su questo tracciato si è sempre comportata bene e, siamo certi, risalirà prontamente sia con Andrea Dovizioso che con Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive.

CLASSIFICA FP1 MOTOGP GP OLANDA 2018

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1’34.227

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 314.4 1’34.404 0.177 / 0.177

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1’34.513 0.286 / 0.109

4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 307.6 1’34.548 0.321 / 0.035

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.5 1’34.637 0.410 / 0.089

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’34.684 0.457 / 0.047

7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 311.0 1’34.811 0.584 / 0.127

8 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 307.8 1’34.820 0.593 / 0.009

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.4 1’34.898 0.671 / 0.078

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 310.8 1’35.037 0.810 / 0.139

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 316.3 1’35.096 0.869 / 0.059

12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 306.9 1’35.102 0.875 / 0.006

13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.9 1’35.146 0.919 / 0.044

14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1’35.182 0.955 / 0.036

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.6 1’35.245 1.018 / 0.063

16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.5 1’35.271 1.044 / 0.026

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1’35.289 1.062 / 0.018

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.6 1’35.376 1.149 / 0.087

19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 310.8 1’35.669 1.442 / 0.293

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.0 1’35.838 1.611 / 0.169

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.0 1’35.935 1.708 / 0.097

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.2 1’35.955 1.728 / 0.020

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.9 1’36.471 2.244 / 0.516

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 307.2 1’36.955 2.728 / 0.484



