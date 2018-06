F1, Charles Leclerc verso la Ferrari! Addio Kimi Raikkonen, annuncio nelle prossime settimane?

Charles Leclerc potrebbe essere il nuovo pilota Ferrari per il 2019. Le voci su un suo futuro rosso sono sempre più insistenti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale sembra essere nell’aria: si parla già di una comunicazione in concomitanza del GP di Germania previsto a metà luglio, oppure dovremo attendere la fine dell’estate, magari tra fine agosto e inizio settembre con i GP di Spa e Monza. Il 20enne monegasco, attualmente in forza alla Alfa Romeo Sauber con cui sta ben figurando (sesto posto a Baku e altri tre piazzamenti tra i dieci), si distingue per talento e professionalità, piace per il suo carisma e la sua genuinità, sarebbe un ottimo compagno per Sebastian Vettel e potrebbe diventare un prospetto per il futuro. Insomma il candidato perfetto per sostituire Kimi Raikkonen che sta faticando davvero troppo e che potrebbe dare il suo addio alle corse.

Si tratterebbe dunque di una bella promozione per questo ragazzo, con un passato nei kart in Italia e fidanzato con una ragazza napoletana conosciuta nel Principato. Il Cavallino Rampante tornerà dunque a scommettere su un emergente, senza affidarsi a piloti con più esperienza. Leclerc è cresciuto nell’Academy di Maranello, dovrebbe prendere 2 milioni di euro per la prossima stagione che poi diventerebbero 3 in quella successiva. La Ferrari aveva alternative? Forse Daniel Ricciardo ma a costi elevatissimi e con il rischio di creare attriti con Sebastian Vettel.













FOTOCATTAGNI