MotoGP, GP Olanda 2018: Jorge Lorenzo è davvero in lotta per il Mondiale? Obiettivo: provare a vincerle tutte. E se Marquez sbagliasse…

È il protagonista indiscusso delle ultime settimane di motomondiale. Jorge Lorenzo ha cambiato radicalmente la stagione sua e della Ducati nel giro di due gare, e nel frattempo si è preso la scena anche fuori dalla pista. Prima la vittoria al Mugello, poi quella a Barcellona e nel mezzo l’annuncio del divorzio con la Rossa e l’approdo in Honda, dove formerà un vero e proprio Dream Team con Marc Marquez.

I valori in Ducati si sono completamente ribaltati. Solo poche settimana fa ci si chiedeva (anche su queste pagine), quanto Lorenzo potesse essere utile alla causa di Andrea Dovizioso, avversario numero uno di Marquez nella lotta al titolo. Oggi, invece, dopo che la seconda vittoria del maiorchino è coincisa con il flop del forlivese in Spagna, l’interrogativo si è clamorosamente ribaltato: questo Lorenzo può davvero rientrare nella contesa per il Mondiale?

La prima risposta sarebbe ovviamente no. Perché i punti di distacco sono tanti, 49 (gli stessi di Dovizioso), e perché l’avversario si chiama Marquez, uno che non è così abituato a sbagliare. Questo Lorenzo, però, ha radicalmente svoltato la tendenza iniziata all’inizio del 2017, ovvero all’alba del suo biennio in rosso. È bastato il nuovo serbatoio per dargli quella moto di cui aveva un disperato bisogno. Una rivincita personale, perché Jorge ha dimostrato in pista che le sue lamentele non erano dei capricci ma effettivamente difficoltà reali. E invece alla fine ce l’ha fatta: Lorenzo ha dimostrato di saper vincere anche con la Desmosedici.

Troppo poco e troppo tardi per continuare il matrimonio con la Ducati e con Gigi Dall’Igna, ma abbastanza per cambiare volto, finalmente, alla sua stagione. Consapevole, però, che per il Mondiale servirà un miracolo, perché di fronte c’è Marquez. “La cosa perfetta, per noi, è quella di non avere pressione. Marc, invece…“, ha dichiarato Jorge dopo la vittoria di Barcellona. Effettivamente, la pressione è tutta sul campione in carica: ha la moto migliore, è il pilota più forte e si è praticamente ritrovato senza avversari. L’impressione è che il Mondiale, in sostanza, può perderlo soltanto lui.

Lorenzo ha quindi il dovere di provarci. Sembra assurdo soltanto pensarlo, considerando le enormi difficoltà che ha vissuto il maiorchino fino a poche settimane fa, eppure è la realtà dei fatti. Una realtà di cui è consapevole lo stesso Jorge: sarà difficile, ma perché non provarci? “L’idea di lottare per vincere il Mondiale con la Ducati è meravigliosa e per questo all’inizio ero dispiaciuto di lasciare. Il mio futuro sarà brillante e con una moto molto competitiva, ma prima voglio provare a finire questo lavoro: due mesi fa pensare che avrei vinto due gare sembrava impossibile, eppure è successo. Abbiamo un pacchetto incredibile, non potremo vincere tutte le gare, ma a ognuna voglio arrivarci potendoci provare“. E se Marquez dovesse sbagliare allora si aprirebbero scenari clamorosi…













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

(foto: Valerio Origo)