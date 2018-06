MotoGP, GP Catalogna 2018: risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia

Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono lontani dall’essere risolti.

Alle spalle di Rossi domina il rosso della Ducati. In seconda posizione c’è infatti Andrea Dovizioso: anche il forlivese ha trovato il giro buono nel finale, quando ha provato, unico a farlo, la gomma dura al posteriore. Il suo distacco di 347 millesimi, dunque, è positivo in ottica prosieguo del weekend (Rossi ha ottenuto il suo tempo con la morbida sia all’anteriore che al posteriore). Bene anche Jorge Lorenzo, con il terzo tempo a un solo millesimo dal compagno di squadra, ulteriore prova dei passi avanti fatti dal maiorchino in termini di feeling.

Marc Marquez è in quarta posizione. Il catalano aveva cominciato forte la sessione, dettando il passo, poi però non è riuscito a migliorarsi, fermandosi a quattro decimi da Rossi ma con la sensazione di poter abbassare di molto il suo tempo. Dietro MM93 c’è Johann Zarco, ultimo dei primi a scendere sotto l’1’40”, precedendo Maverick Viñales e Cal Crutchlow. A completare la top ten, poi, le Ducati clienti di Tito Rabat e Jack Miller, con nel mezzo la Suzuki di Andrea Iannone. Indietro, invece, Danilo Petrucci, 19° a un secondo e mezzo da Rossi.

La classifica delle prove libere 1 del GP di Catalogna di MotoGP

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1’39.456

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1’39.803 0.347 / 0.347

3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 340.6 1’39.804 0.348 / 0.001

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.4 1’39.882 0.426 / 0.078

5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.5 1’39.933 0.477 / 0.051

6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1’40.114 0.658 / 0.181

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.2 1’40.159 0.703 / 0.045

8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.0 1’40.264 0.808 / 0.105

9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1’40.274 0.818 / 0.010

10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 337.8 1’40.310 0.854 / 0.036

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.3 1’40.388 0.932 / 0.078

12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1’40.454 0.998 / 0.066

13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.9 1’40.504 1.048 / 0.050

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 339.1 1’40.795 1.339 / 0.291

15 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.7 1’40.882 1.426 / 0.087

16 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 337.9 1’40.896 1.440 / 0.014

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1’40.899 1.443 / 0.003

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1’40.945 1.489 / 0.046

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 343.5 1’40.957 1.501 / 0.012

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 335.0 1’41.001 1.545 / 0.044

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.6 1’41.038 1.582 / 0.037

22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.8 1’41.194 1.738 / 0.156

23 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 336.6 1’41.350 1.894 / 0.156

24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.4 1’41.436 1.980 / 0.086

25 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 331.7 1’41.438 1.982 / 0.002

26 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 336.5 1’42.159 2.703 / 0.721













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI