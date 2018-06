MotoGP, GP Catalogna 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 17 giugno si disputa il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Giornata rovente al Montmelò dove andrà in scena una gara avvincente e spettacolare, decisiva per le sorti del campionato che è stato parzialmente riaperto dopo la scivolata di Marc Marquez al Mugello: qualcuno vuole provare a minare le certezze del Campione del Mondo e a guadagnargli qualche punto per riaprire definitivamente i conti.

Oggi lo spagnolo è uno dei grandi favoriti per la vittoria insieme a Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso: sulla carta sono loro tre i principali indiziati per la vittoria finale a Barcellona, pronti a inscenare una lotta all’ultimo sangue a suon di staccate e sorpassi. Le Ducati sono molto forti su questo circuito, sembrano avere un passo gara esorbitante ma Marquez non vuole mollare e cercherà di restare cucito alle Rosse, desiderose invece di centrare una nuova doppietta dopo quella firmata in Toscana. Lorenzo è totalmente rinato, Dovizioso sta attraversando un ottimo momento di forma e vuole tornare al successo. Missione più complicata per Valentino Rossi, Maverick Vinales e altri piloti che non sembrano avere il passo giusto per poter lottare per il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 Moto3, warm-up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP CATALOGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Catalogna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8.

La gara della MotoGP sarà trasmessa in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.10 e alle ore 23.20, sintesi alle ore 20.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI