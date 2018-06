MotoGP, GP Catalogna 2018: Andrea Dovizioso il migliore nelle PL3, Valentino Rossi settimo nel ‘combinato’, Marquez caduto e in Q1

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 13.30

E’ Andrea Dovizioso il protagonista delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese della Ducati ha ottenuto il miglior crono della sessione e anche del ‘combinato‘ dei tre turni in 1’38″923, precedendo lo spagnolo Maverick Vinales (1’39″012), in sella alla Yamaha (sesto nella ‘combinato‘), ed il britannico Cal Crutchlow (1’39″041), sulla Honda LCR.

Una prestazione convincente per il “Dovi“ che, dopo alcune difficoltà iniziali, ha trovato la messa a punto ideale, facendo vedere che la GP18 c’è. Bene anche Valentino Rossi, quinto nelle PL3 e settimo nell’overall. Un lavoro più improntato in ottica gara per il “46” che sarà, quindi, tra i protagonisti del time-attack. Lo stesso si può dire per Jorge Lorenzo (11° in queste libere 3), secondo nella graduatoria combinata, e pronto a prendersi la scena tra qualche ora. Il lavoro fatto da Jorge questa mattina serviva essenzialmente per avere informazioni circa il set-up, avendo certezza di essere parte della Q2.

Secondo stint delle qualifiche a cui non si è qualificato Marc Marquez, abbastanza a sorpresa. ll campione iberico della Honda, infatti, si è reso protagonista della seconda caduta del weekend, alla curva 10, vanificando il proprio tentativo di attacco al tempo. Undicesima piazza per il “93 ” che sarà, quindi, in Q1. Considerando la sua velocità, non sarà un problema accedere alla fase successiva, sicuramente però Marc avrebbe preferito evitarlo.

In chiave italiana, tra i primi dieci del ‘combinato’ anche Andrea Iannone (quarto) e Danilo Petrucci (ottavo), sulla Suzuki e sulla Ducati del Team Pramac. Poco da fare, invece, per Franco Morbidelli, scivolato nelle ultime battute di queste libere e 17° nell’overall, sulla Honda del Team Marc VDS.

CLASSIFICA COMBINATA – TOP 10 – MOTOGP – GP CATALOGNA 2018

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 1:38.923 2 99 J. LORENZO +0.007 3 25 M. VIÑALES +0.089 4 29 A. IANNONE +0.114 5 35 C. CRUTCHLOW +0.118 6 5 J. ZARCO +0.220 7 46 V. ROSSI +0.227 8 9 D. PETRUCCI +0.279 9 26 D. PEDROSA +0.296 10 53 T. RABAT +0.333













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI