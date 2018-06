Moto3, GP Catalogna 2018: prove libere 3. Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin, quarto Bastianini, quinto un rinato Bulega

Aron Canet (Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. Lo spagnolo ha chiuso il turno con il tempo di 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge Martin (Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per il tempo fatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in curva 2 che lo ha messo fuori dalla lotta. Il pilota classe 1998, infatti, è stato protagonista di un highside che lo ha sbalzato prima sulla sua moto poi sull’asfalto. Niente di grave per lui, ma sessione rovinata.

In terza posizione a 96 millesimi si è classificato il giapponese Ayumu Sasaki (Honda Petronas) mentre è quarto il nostro Enea Bastianini (Honda Leopard) a 213 che, dopo un avvio di weekend complicato, ha saputo tornare ai piani alti della classifica. Ottima risposta anche per Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) che si piazza quinto a 231 e conferma i progressi messi in mostra nelle ultime uscite. Sembra che l’emiliano stia finalmente iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel di una crisi che appariva senza fine.

Sesta posizione per lo spagnolo Marcos Ramirez (KTM Bester) a 325, settima per Marco Bezzecchi (Kalex Redox) a 395, ottava per Vicente Perez (KTM Reale Avintia) a 453, nona per Andrea Migno (KTM Angel Nieto) a 458, decima per il ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) a 518..

Gli altri italiani: 11esimo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 524, 14esimo Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a 686, 15esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 715 ed autore di una spettacolare caduta in uscita di curva 2, quindi 24esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 1.031, e 30esimo Tony Arbolino (Honda Marinelli) a 2.187, protagonista, a sua volta, di una rovinosa scivolata in uscita di curva 3.

L’attenzione a questo punto si sposta alle qualifiche che scatteranno alle ore 12.35. Nonostante i lividi per la caduta è sempre Jorge Martin il favorito per la pole position, ma alle sue spalle sgomitano Aron Canet ed i nostri. Tutto si giocherà per questione di millesimi al Montmelò, in vista di una sessione quanto mai infuocata.

