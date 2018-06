MotoGP: Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra?

Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto.

E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il casco al chiodo. E allora, in quel di Assen, tra una settimana, ci potrebbe essere una novità importante. La Yamaha, infatti, dovrebbe schierare, oltre alle due moto ufficiali con Valentino Rossi e Maverick Vinales, un altro team, al posto del Tech3 passato alla KTM.

La nascita di questa squadra è ancora avvolta nel mistero ma sembra che la Petronas, colosso petrolifero malese, possa sponsorizzare il team e quindi favorirne la creazione. Pedrosa, dunque, è il nome caldo, per quanto detto prima, ed al suo fianco ci dovrebbe essere il nostro Franco Morbidelli in quanto uscirà di scena Marc VDS, liberando due posti in prospettiva 2021 alla squadra di Valentino Rossi. Non resta che aspettare l’ufficialità.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI