Motocross, Mondiale MXGP 2018: frattura alla clavicola per Jeffrey Herlings! Tappa di Ottobiano a rischio per l’olandese

Un fulmine a ciel sereno scuote il Mondiale 2018 di MXGP. Il dominatore della stagione, grande rivale del nostro Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings è caduto pesantemente nel corso di un allenamento sulla pista di Berghem, rimediando una frattura alla clavicola destra.

l pilota olandese, secondo quanto riporta motorsport.com, è stato portato in ospedale per accertamenti e sarà operato nelle prossime ore per inserire una placca e ridurre la frattura. Una procedura volta ad accelerare i tempi di recupero. Tuttavia, è molto probabile che il centauro orange non sia ai nastri di partenza del GP di Lombardia, in programma nel prossimo weekend ad Ottobiano. Più probabile la sua presenza in Indonesia, per l’appuntamento del 1° luglio.

Una notizia che potrebbe riaprire i giochi iridati per il nostro Cairoli, distante 62 punti da Herlings nella graduatoria generale. Qualora Tony vincesse entrambe le manche lombarde e JH84 non fosse al via, il margine del tulipano scenderebbe a 12 lunghezze, senza contare le precarie condizioni nella quali l’attuale leader del campionato dovrà correre nei prossimi weekend.

Foto: Valerio Origo