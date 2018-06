Motocross, GP Ottobiano 2018: Tony Cairoli vince gara-1 e inizia la sua rimonta su Jeffrey Herlings

Tony Cairoli (KTM) incomincia nel migliore dei modi la sua domenica del Gran Premio di Ottobiano 2018 della MXGP, vince gara-1 approfitta dell’assenza del leader della classifica generale Jeffrey Herlings (KTM) dal weekend pavese per colpa della rottura della clavicola in allenamento. Il siciliano, dunque, recupera subito i primi 25 punti all’olandese e si porta a -37. In gara-2, alle ore 17.10, proverà a completare l’opera.

Gara-1, sostanzialmente, è durata pochi secondi. Tony Cairoli, infatti, nonostante partisse dalla settima posizione, ha preso subito il comando arrivando per primo all’holeshot e, da quel momento in poi, non ha dato scampo agli avversari. Ha preso il comando e, giro dopo giro, ha allungato il suo margine a suon di giri veloci (1:40.411 contro 1:41.4 degli inseguitori) ed è andato a vincere la prima manche in scioltezza.

Il nove volte campione del mondo ha concluso gara-1 con il tempo globale di 34:04.005, lasciando il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 11.624, mentre al terzo posto si è classificato il britannico Max Anstie (Husqvarna) a 21.192. In quarta e quinta posizione si sono piazzati i francesi Gautier Paulin (Husqvarna) a 27.214 e Romain Febvre (Yamaha) che, dopo essere partito in pole position, ed essere rimasto per diversi giri in seconda posizione, è crollato chiudendo a 33.700. Sesta posizione per lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 35.927, settima per il tedesco Max Nagl (TM) a 39.137, ottava per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 52.351, nona per l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 1:00.663 e decima per lo svizzero Valentin Guillod (KTM) a 1:08.131. Chiude in una positiva 11esima posizione il nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) a 1:13.274. Chiude subito la sua prova il francese Benoit Paturel (KTM) nel corso del primo giro. Gli altri italiani: Ivo Monticelli (Yamaha) chiude 15esimo a 1:33.763, Stefano Zecchina (Yamaha) 26esimo ad un giro, mentre Simone Croci è 28esimo a due giri.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP OTTOBIANO MXGP 2018

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:04.005 19 0:00.000 0:00.000 1:40.411 8 56.4

2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:15.629 19 0:11.624 0:11.624 1:41.419 11 55.9

3 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 34:25.197 19 0:21.192 0:09.568 1:41.400 5 55.9

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:31.219 19 0:27.214 0:06.022 1:41.861 11 55.6

5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:37.705 19 0:33.700 0:06.486 1:41.233 2 56

6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:39.932 19 0:35.927 0:02.227 1:42.637 18 55.2

7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 34:43.142 19 0:39.137 0:03.210 1:42.143 4 55.5

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:56.356 19 0:52.351 0:13.214 1:42.249 7 55.4

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:04.668 19 1:00.663 0:08.312 1:43.252 2 54.9

10 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 35:12.136 19 1:08.131 0:07.468 1:43.411 2 54.8

11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:17.279 19 1:13.274 0:05.143 1:43.723 3 54.6

12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 35:20.332 19 1:16.327 0:03.053 1:43.404 4 54.8

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:32.168 19 1:28.163 0:11.836 1:44.081 4 54.4

14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 35:37.261 19 1:33.256 0:05.093 1:44.436 5 54.2

15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 35:37.768 19 1:33.763 0:00.507 1:44.977 2 54

Foto: Valerio Origo