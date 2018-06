Motocross, GP Ottobiano 2018: Romain Febvre vince la qualifying race della MXGP, Tony Cairoli chiude settimo

Il francese Romain Febvre (Yamaha) si aggiudica la qualifying race del Gran Premio di Ottobiano della MXGP chiudendo la prova con il tempo di 23:45.610, facendo segnare anche il record sul giro in 1:39.750 e precedendo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) di 3.260 e il belga Clement Desalle (Kawasaki) di 4.700.

Tony Cairoli (KTM) inizia faticando il weekend e non approfitta, almeno per ora, dell’assenza del suo grande rivale Jeffrey Herlings che si è infortunato alla clavicola nei giorni scorsi in allenamento. Il pilota siciliano, dopo un inizio disastroso, si ferma in settima posizione a 20.156 da Febvre ma mette in scena una rimonta spettacolare che entusiasma il pubblico di casa. Cairoli viene preceduto dal francese Gautier Paulin (Husqvarna) quarto a 6.325, dal britannico Max Anstie (Husqvarna) quinto a 8.975 e dal belga Kevin Strijbos (KTM) a 16.010. Completano la top ten il britannico Tom Searle (Kawasaki) a 20.330, il belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) ad un solo millesimo e dal tedesco Max Nagl (TM) a 24.015, davanti al nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) 11esimo a 26.953.

Gli altri italiani: 18esimo Ivo Monticelli (Yamaha) a 58.223, mentre chiudono 31esimo e 32esimo Simone Zecchina (Yamaha) a un giro e Simone Croci (KTM) a 4.280 dal connazionale.

Prove opache per l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) 12 esimo, lo sloveno Tim Gajser (Honda) 14esimo, il russo Evegeny Bobryshev (Suzuki) 17esimo e il francese Benoit Paturel (KTM) 23esimo.

Nella MX2 vince la qualifying race lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) davanti allo spagnolo Jorge Prado (KTM) a 7.842 e al sudafricano Calvin Vlaanderen (Honda) a 13.121. Il lettone Pauls Jonass (KTM) chiude quinto a 23.208

