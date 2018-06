Motocross, GP Indonesia 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel weekend del 30 giugno – 1° luglio si disputerà il GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. A Pangkal Pinang andrà in scena un appuntamento fondamentale per le sorti dell’intero campionato: Tony Cairoli, grazia alla doppia vittoria di Ottobiano, si è portato a soli 12 punti di distacco da Jeffrey Herlings che aveva dovuto saltare l’appuntamento lombardo a causa di un infortunio. Lo scontro titanico tra i due alfieri della KTM si infiammerà sulla sabbia asiatica dove i due dominatori della stagione potrebbero arrivare alla resa dei conti. Il Campione del Mondo cercherà di dare battaglia contro lo scatenato olandese che sembrava incontenibile ma che è stato frenato dall’infortunio patito in allenamento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

07.00 MX2 – Gara1

08.00 MXGP – Gara1

10.00 MX2 – Gara2

11.00 MXGP – Gara2













FOTOCATTAGNI