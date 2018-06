Motocross, GP Francia 2018: a che ora corre Tony Cairoli? Il programma di domenica 10 giugno e come vederlo in tv

Domenica 10 giugno si correrà il GP di Francia 2018, tappa valida per il Mondiale MXGP motocross. Si torna subito in pista, il terreno solido di Saint Jean d’Angely sarà teatro di una nuova battaglia tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings. Il Campione del Mondo deve rimontare 54 punti in classifica dal belga che sta dominando questa prima parte di stagione e continua a vincere. C’è bisogno di una pronta reazione da parte del siciliano che deve invertire la rotta tra le gare in Nuova Aquitania e quelle del prossimo fine settimana in Lombardia. Ci sarà da battagliare a lungo dopo il discusso contatto in gara-1 nel GP di Gran Bretagna quando Tony Cairoli è caduto.

Quando corre Tony Cairoli domenica 10 giugno? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Le gare saranno trasmesse in tv su Eurosport, in streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 10 GIUGNO:

14.15 Gara-1

17.10 Gara-2

GP FRANCIA 2018: COME VEDERE LE GARE DI TONY CAIROLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Le due gare saranno trasmesse in differita tv su Eurosport 2 a partire dalle ore 19.45.

Prevista la diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Valerio Origo)