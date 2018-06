Moto3, GP Olanda 2018: altro test per Marco Bezzecchi. Ad Assen l’obiettivo è difendere la leadership del Mondiale

Sarà Assen lo scenario della prossima gara del Motomondiale. A presentarsi da leader del Mondiale Moto3 è Marco Bezzecchi, che nell’Università del motociclismo sarà atteso da un altro test importante. A Barcellona ha trionfato Enea Bastianini ma il vero vincitore è stato il capoclassifica, che ha portato il suo vantaggio a 19 punti sugli inseguitori.

Bezzecchi ha approfittato alla grande della debacle dei suoi rivali. Su tutti Jorge Martin, incappato in una scivolata che rischia di costare carissimo. Lo spagnolo era il grande favorito alla vigilia del campionato e dopo le prime gare sembrava poter dominare. Con quella del GP di Catalogna, però, siamo al terzo zero in quattro gare: la distanza dalla vetta è ora di 23 punti e la pressione comincia a pesare sulle spalle di Martin, già certo del passaggio in Moto2 a fine anno, in KTM. Quello di Barcellona non è stato il weekend nemmeno di Fabio Di Giannantonio, settimo dopo una gara in rimonta ed ora a -19 dal leader della classifica.

Bezzecchi continua a guardare tutti dall’alto verso il basso, dunque. È la sorpresa più gradita di questo avvio di stagione in Moto3. Le attenzioni erano tutte per i suoi colleghi ed invece è stato lui il più costante fin qui, con una sola vittoria ma soprattutto cinque podi in sette gare. Il 19enne riminese si presenta quindi ad Assen per difendere il primato, su una pista difficile da interpretare, ma soprattutto per continuare su questa scia, tenendo vivo il sogno di coronarsi campione a fine anno.

La gara della categoria “leggera” sarà come sempre difficile da interpretare e aperta a qualsiasi scenario. La lotta non sarà infatti ristretta ai primi tre della classifica e comprenderà anche Enea Bastianini. A proposito di piloti italiani attesi alla vigilia della stagione: ci si attende la sua maturazione già da un po’ di tempo e la vicenda stava cominciando ad assumere i contorni di una “maledizione”, scacciata però a Barcellona, dove Enea è tornato a vincere dopo un anno e mezzo di astinenza. Attenzione ad Assen, dunque, ad un Bastianini finalmente sbloccato, al pari dell’argentino Gabriel Rodrigo, per la prima volta sul podio in Catalogna.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI