Moto3, GP Catalogna 2018: qualifiche. Enea Bastianini conquista la pole. Martin deve accontentarsi della seconda posizione

Missione compiuta per Enea Bastianini. Il pilota della Honda (Leopard Racing) ha centrato la pole, nel settimo round del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona (Spagna). Il romagnolo, autore di un turno di prove molto convincente, ha ottenuto l’eccellente crono di 1’48″806, pennellando letteralmente nell’ultimo settore e rendendo inattaccabile il proprio riscontro.

Alle sue spalle, il favorito n.1 di questo time-attack, lo spagnolo Jorge Martin, sull’altra Honda (Del Conca Gresini Moto3), a 103 millesimi da Bastianini. Una sessione con caduta per il veloce iberico, finito a terra insieme al connazionale Arenas, all’ingresso della curva 10, per una incomprensione. A completare la prima fila, il giapponese Tatsuki Suzuki, del Team SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli, a +0″251.

A seguire, nella graduatoria, troviamo l’altro nipponico Ayumu Sasaki (Honda – Petronas Sprinta Racing), abile a sfruttare una delle scie nel momento concitato delle qualifiche, a 0″253 da Enea, mentre è quinto un altro dei favoriti, ovvero l’iberico Aron Canet, quinto a 309 millesimi dalla vetta e tra i migliori sul passo gara.

In chiave italiana completano la top10, Marco Bezzecchi in nona posizione, sulla KTM Redox PruestelGP, a 0″493 dal vertice, e Lorenzo Dalla Porta, con un gap dal compagno di squadra di 573 millesimi. Per il leader del campionato tanta fatica con la propria moto nel trovare il giusto set-up, non riuscendo ad essere veloce nel t3 e nel t4.

Per quanto concerne gli altri centauri del Bel Paese, Nicolò Bulega (KTM – Sky Racing Team VR46), caduto senza conseguenze sul finire della sessione, ha centrato il 12° posto a 0″594, Fabio Di Giannantonio (Honda – Team Gresini), scivolato anch’egli in curva 4 (perdita dell’anteriore), non è andato oltre il 13° tempo, a 608 millesimi dal pilota del Leopard Racing, Andrea Migno è 16° (KTM – Angel Nieto Moto3), Tony Arbolino 22° (Honda – Marinelli Snipers Team), Dennis Foggia 26° (KTM – Sky Racing Team VR46) e Niccolò Antonelli non ha preso parte alle prove per i postumi di un incidente nel corso delle prove libere 3: lussazione alla spalla per lui.

CLASSIFICA QUALIFICHE MOTO3 – GP CATALOGNA 2018

1 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’48.806 4 10 235.8

2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’48.913 7 11 0.107 0.107 233.3

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.057 7 13 0.251 0.144 240.0

4 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’49.059 3 9 0.253 0.002 235.3

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.115 9 12 0.309 0.056 234.4

6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’49.185 4 8 0.379 0.070 237.9

7 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’49.191 11 11 0.385 0.006 234.6

8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’49.233 3 10 0.427 0.042 237.2

9 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’49.299 9 13 0.493 0.066 232.4

10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’49.379 12 12 0.573 0.080 236.6

11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’49.398 9 13 0.592 0.019 236.6

12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.400 7 13 0.594 0.002 234.5

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’49.414 7 7 0.608 0.014 226.7

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’49.498 16 17 0.692 0.084 239.4

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 1’49.565 11 11 0.759 0.067 236.3

16 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’49.578 12 12 0.772 0.013 239.1

17 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’49.655 5 14 0.849 0.077 232.7

18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’49.691 8 16 0.885 0.036 238.4

19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’49.736 2 9 0.930 0.045 239.6

20 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.897 2 13 1.091 0.161 238.6

21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’49.983 3 9 1.177 0.086 236.1

22 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’50.012 3 9 1.206 0.029 237.3

23 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 1’50.022 13 14 1.216 0.010 236.3

24 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’50.183 5 13 1.377 0.161 233.2

25 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’50.186 14 14 1.380 0.003 233.7

26 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’50.197 14 14 1.391 0.011 231.5

27 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 1’50.247 10 14 1.441 0.050 236.2

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’50.469 5 13 1.663 0.222 236.8

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’51.306 10 16 2.500 0.837 231.8













giandomenico.tiseo@oasport.it

FOTOCATTAGNI