LIVE Moto3, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: Aron Canet il più veloce della FP3 davanti a Martin, Sasaki, Bastianini e Bulega

Dopo una prima giornata intensa di prove libere, è tempo delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. La minima cilindrata decide la griglia di partenza sul tracciato del Montmelò in un sabato che, come sempre, sarà vissuto sul filo dei millesimi e delle emozioni. La pattuglia italiana proverà a mettere i primi bastoni tra le ruote ai padroni di casa e soprattutto a Jorge Martin, grande favorito della vigilia per la pole position e la vittoria nella corsa domenicale.

Il sabato del Gran Premio di Catalogna si aprirà, come consuetudine, con la terza sessione di prove libere che scatterà alle 9.00, ultimo turno che permetterà ai protagonisti di effettuare le modifiche alle proprie moto in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 15.05 e definiranno chi sarà il poleman. Al momento si annuncia una grande battaglia Italia-Spagna coi nostri Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega in evidenza.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE del sabato del GP di Catalogna della Moto3, si incomincerà alle 9.00 con la FP3, mentre le qualifiche saranno di scena alle 12.35 Gli italiani vogliono conquistare il Montmelò! Buon divertimento!













9.45 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 12.35 per le qualifiche della Moto3! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata

9.43 Si chiude qui, dunque, la terza sessione di prove libere della Moto3. Aron Canet beffa Jorge Martin che si lecca le ferite dopo l’highside che lo ha messo fuori dalla lotta. Bene gli italiani con Bastianini, Bulega e Bezzecchi nelle prime posizioni

9.42 CLASSIFICA FP3 MOTO3

1 CANET, 2 MARTIN, 3 SASAKI, 4 BASTIANINI, 5 BULEGA, 6 RAMIREZ, 7 BEZZECCHI, 8 PEREZ, 9 MIGNO, 10 KORNFEIL, 11 DALLA PORTA, 14 DI GIANNANTONIO

9.41 Canet 222 millesimi avanti al T3, chiude in 1:49.002! Primo per 69 millesimi!

9.41 Di Giannantonio avanti di 145 millesimi al T1, 80 al T2, diventano 11o di ritardo al T3 ma il romano cade in curva 10

9.40 Sasaki secondo!! 1:49.098 si ferma a 27 millesimi da Martin!

9.40 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP3!! Cade anche Yurchenko..

9.39 Cade anche Tony Arbolino, in curva 4, mentre Bezzecchi sale in seconda posizione a 133 millesimi da Martin

9.38 Caduta per Niccolò Antonelli in curva 2. Pilota un po’ scosso e dolorante alla spalla sinistra.. anche nel suo caso highside

9.36 Alonso Lopez chiude il suo giro in 1:49.588 migliora ma rimane settimo. Preoccupa il 18esimo posto di Fabio Di Giannantonio

9.35 Bulega ha appena 25 millesimi di ritardo al T3, arriva sul traguardo in 1:49.233!! Secondo a 162 millesimi da Martin!!

9.34 Kornfeil sale in quarta posizione mentre Bulega fa segnare ancora il record nel T1..

9.33 Tornato ai box Martin, che sembra stare bene dopo un rapido passaggio in clinica mobile

9.32 Ancora Bastianini! 1:49.272, lima tre centesimi ma rimane sempre secondo alle spalle di Martin

9.31 Record per Bulega nel T1, ma arriva al T3 con 395 millesimi di gap. L’emiliano chiude il suo giro ma non si migliora

9.30 Bastianini ha 251 millesimi di distacco al T3 e chiude secondo in 1:49.303 a 232! Il romagnolo torna sui suoi livelli!

9.29 Buone notizie dal team Sky Racing VR46

9.28 La situazione di classifica a 12 minuti dalla fine

#CatalanGP #Moto3 #FP3 ⏳ -15 mins.

1 Martín 1:49.071

2 Migno +0.389

3 Bezzecchi

4 #Canet

5 Antonelli

6 Bastianini

7 Fernández

8 Masaki

9 Sasaki

10 Bulega

28 #AlonsoLópez — Box_Repsol (@box_repsol) June 16, 2018

9.27 I tempi sono ancora piuttosto alti rispetto a ieri.. Bezzecchi aveva chiuso in 1:49.005 per esempio ed ora si trova a mezzo secondo..

9.26 Bastianini migliora il suo tempo ma rimane in quinta posizione

9.25 15 minuti alla conclusione della sessione!

9.25 Aggiornamento classifica: Martin, Migno, Bezzecchi, Canet, Antonelli, Bastianini, Fernandez, Masaki, Sasaki, Bulega

9.24 Torna in pista anche Aron Canet

9.23 Caduta per Jorge Martin! Lo spagnolo è claudicante dopo uno spettacolare high-side in curva 2.. la moto lo ha disarcionato ma ha avuto la fortuna di ricadere sopra di lei prima che sull’asfalto.. botta notevole, ma poteva andare peggio

9.22 Bezzecchi accusa 221 millesimi al T3 e taglia il traguardo in 1:49.583, terzo a 512 millesimi da Martin

9.21 Andrea Migno è pronto per il secondo run della sua mattinata

9.20 Bastianini gira e arriva al T3 con mezzo secondo di distacco da Martin, chiude in 1:49.842, migliora e sale in quinta posizione a 771 millesimi

9.19 Momento tranquillo sul tracciato, molti piloti hanno fatto il loro ritorno ai box..

9.18 Controllo da paura per Jorge Martin, mentre il suo compagno Fabio Di Giannantonio è molto lontano dai migliori

9.17 Caduta per Adam Norrodin in curva 5. Scivolata con l’anteriore che si è chiuso. Moto nella ghiaia, ma niente di grave per il pilota

9.16 Sorprende il quarto posto del giapponese Masaki, subito passato dal nostro Antonelli che lo fa scivolare di una posizione

9.15 Terzo posto al momento per Aron Canet

9.13 Aggiornamento dal team Sky Racing VR46.. Bulega è ottavo nonostante sia stato colpito da un virus e ha qualche linea di febbre

9.12 Martin si presenta al T3 con 276 millesimi di vantaggio e chiude in !:9.070 con 365 di vantaggio su Migno. Terzo Canet, poi Bastianini e Antonelli

9.11 Una strepitosa panoramica del Montmelò.. decisamente dall’alto..

9.10 Migno martella!! 1:49.460!! Altri 305 millesimi tolti al suo tempo precedente! Il romagnolo si è davvero svegliato bene oggi!

9.09 Mentre Marcos Ramirez fa una escursione in curva 8, Bezzecchi migliora con 499 millesimi al T3 e chiude in 1:51.849 perdendo tantissimo nel T4

9.08 Migliora ancora Migno, che si presenta al T2 con 716 millesimi di vantaggio. Diventano 750 al T3 e chiude in 1:49.765, limando 745 millesimi al suo tempo precedente. Alle sue spalle Martin, Canet e Fernandez

9.07 Il miglior primo tempo è di Andrea Migno in 1:50.514, poi Canet, Rodrigo e Bastianini

9.06 I piloti si lanciano per il primo giro lanciato..

9.05 Le ultime fasi prima del via di un turno.. ai box i protagonisti cercano la massima concentrazione

9.04 Tutto pronto anche al box del team Sky Racing VR46.. Bulega saprà confermare i progressi messi in mostra ieri?

9.03 Uno sguardo dal box Honda – Gresini

9.02 La sessione ha preso il via ma nessuno è ancora sceso in pista.. ecco i primi piloti!

9.01 La situazione attuale sul tracciato catalano.. nel corso della giornata l’asfalto dovrebbe passare i 40°, e in quel momento le gomme faranno la differenza..

¡Cómo luce el #CatalanGP! 😍😍

Nos espera un día apasionante sobre la pista. 5 minutos para que arranque la #FP3 de #Moto3

Ambiente 20,5º ☀

Pista 25º🌡

9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP3 DELLA MOTO3!!!!!

8.59 Un minuto al via della giornata!! Si inizia a fare sul serio al Montmelò!!

8.58 Il venerdì di prove libere ha fatto vedere che Niccolò Antonelli è veloce e costante, mentre Nicolò Bulega sembra in crescita. Male Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Tra i padroni di casa occhi, come sempre, su Jorge Martin, grande favorito per la pole

8.56 Il tracciato posizionato vicino a Barcellona è prontissimo!

8.55 Cinque minuti al via della terza sessione di prove libere!

8.54 La classifica dei tempi di ieri

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 236.8 1’49.005

2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 237.4 1’49.060 0.055 / 0.055

3 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP KTM 236.7 1’49.072 0.067 / 0.012

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Honda 238.0 1’49.122 0.117 / 0.050

5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 233.2 1’49.222 0.217 / 0.100

6 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 235.9 1’49.241 0.236 / 0.019

7 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 1’49.244 0.239 / 0.003

8 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 234.7 1’49.366 0.361 / 0.122

9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.6 1’49.453 0.448 / 0.087

10 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.7 1’49.534 0.529 / 0.081

8.52 La giornata di ieri si è chiusa con Marco Bezzecchi davanti a tutti, precedendo il suo compagno di scuderia Jakub Kornfeil e Philipp Oettl

8.50 Dieci minuti al via della FP3 della Moto3!

8.49 Il meteo attuale parla di sole e velatura come nella giornata di ieri, con temperature che si attestano sui 20°

8.48 Tutto pronto nel box del team Estrella Galicia di Aron Canet

8.45 Uno sguardo al tracciato catalano

8.43 Il fitto programma odierno: tutto ruota attorno alla qualifiche delle tre classi

8.40 Bentrovati al sabato del Gran Premio di Catalogna! Si incomincia come sempre con la Moto3! E’ tempo della terza sessione di prove libere

