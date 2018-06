Moto2, GP Olanda 2018: risultati e classifica qualifiche. Pole position di Francesco Bagnaia! Marini in prima fila, Oliveira parte indietro!

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP d’Olanda di Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha confermato la sua forza ad Assen, chiudendo davanti a tutti le qualifiche dopo aver praticamente dominato tutte le sessioni di libere. Pecco scatterà in prima posizione, il modo migliore per provare a riscattare le difficoltà di Barcellona.

Bagnaia ha fatto segnare un imbattibile 1’37″608. Le buone notizie per il team Sky, però, arrivano anche da Luca Marini, che è terzo a soli 81 millesimi dal compagno di squadra. In prima fila, tra i due italiani, c’è il tedesco Marcel Schrotter, a 73 millesimi da Pecco. Ad aprire la seconda fila è invece Alex Marquez, scivolato proprio sul finire delle qualifiche, insieme al connazionale Xavi Vierge e al britannico Sam Lowes.

Terza fila, invece, per Andrea Locatelli, che partirà ottavo tra il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Jorge Navarro. Chiude la top ten Joan Mir. Il portoghese Miguel Oliveira, rivale di Bagnaia nella lotta al titolo (è a 1 punto di distanza), partirà indietro, in 17esima posizione. Attenzione a darlo per vinto, però, perché a Barcellona partì dalla stessa posizione e gli bastarono pochi giri per rimontare e finire secondo.

La griglia di partenza del GP d’Olanda di Moto2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.5 1’37.608

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.5 1’37.681 0.073 / 0.073

3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 256.5 1’37.689 0.081 / 0.008

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.5 1’37.717 0.109 / 0.028

5 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 254.3 1’37.768 0.160 / 0.051

6 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 251.8 1’37.787 0.179 / 0.019

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Lightech – Speed Up Racing Speed Up 253.7 1’37.812 0.204 / 0.025

8 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.5 1’37.853 0.245 / 0.041

9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.6 1’37.856 0.248 / 0.003

10 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 256.6 1’37.895 0.287 / 0.039

11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1’37.899 0.291 / 0.004

12 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.5 1’37.940 0.332 / 0.041

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 253.9 1’37.955 0.347 / 0.015

14 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 255.5 1’38.061 0.453 / 0.106

15 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 253.5 1’38.178 0.570 / 0.117

16 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 254.7 1’38.215 0.607 / 0.037

17 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 257.9 1’38.228 0.620 / 0.013

18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 254.2 1’38.245 0.637 / 0.017

19 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 253.9 1’38.305 0.697 / 0.060

20 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 255.7 1’38.425 0.817 / 0.120

21 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 254.8 1’38.433 0.825 / 0.008

22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 258.3 1’38.605 0.997 / 0.172

23 52 Danny KENT GBR Lightech – Speed Up Racing Speed Up 256.7 1’38.686 1.078 / 0.081

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 254.1 1’38.715 1.107 / 0.029

25 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 251.4 1’38.986 1.378 / 0.271

26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 255.3 1’39.121 1.513 / 0.135

27 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 252.6 1’39.301 1.693 / 0.180

28 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 252.2 1’39.337 1.729 / 0.036

29 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 255.1 1’39.615 2.007 / 0.278

30 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 253.4 1’39.663 2.055 / 0.048

31 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 257.1 1’41.117 3.509 / 1.454

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.6 1’41.388 3.780 / 0.271

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex













