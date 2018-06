Andrea Dovizioso, GP Olanda 2018: “Sono contento e fortunato. La gara? Difficile da decifrare”

Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha disputato delle ottime qualifiche, il poleman Marc Marquez è lontano appena 7 centesimi ma non è bastato per agguantare la prima fila. Il pilota della Ducati sarà come tra i favoriti per la vittoria e proverà a battagliare con il Campione del Mondo e Valentino Rossi, gli altri principali indiziati per il successo.

Il Dovi ha commentato così la sua prestazione nel post qualifica: “In assoluto i 7 centesimi sono pochissimi, ma possono essere tanti e rifilarti in seconda fila. Però sono molto contento perché abbiamo faticato un po’ nel week end e partire davanti è sempre importante. È stato un gran bel giro, ho aspettato gli altri, ci siamo tirati tutti a vicenda e per una volta sono stato fortunato. La gara? Difficile da decifrare. Assen è sempre Assen: Marc gira in 1’34” basso, Vinales è forte, Vale anche, noi siamo lì. Vediamo, oggi è cambiata pure la direzione del vento chissà come girerà per la corsa“.













FOTOCATTAGNI