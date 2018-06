F1, Qualifiche GP Austria 2018: Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole, 3° Vettel e a rischio penalizzazione

Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con Sebastian Vettel a 334 millesimi e Kimi Raikkonen a 530, terza fila con Max Verstappen (Red Bull) a 710 davanti a Romain Grosjean (Haas) a 762. Quarta fila per Daniel Ricciardo (Red Bull) solamente settimo a 866, con al suo fianco Kevin Magnussen (Haas) a 921. Quinta fila tutta Renault con Carlos Sainz a 1.595 davanti a Nico Hulkenberg a 1.889

Q1 – Nei primi 18 minuti il miglior tempo lo fissa Lewis Hamilton con UltraSoft in 1:04.080 con 95 millesimi di vantaggio sul suo compagno Valtteri Bottas a parità di gomma. Terza posizione per Kimi Raikkonen a 154 millesimi, ma con SuperSoft, quarta per Romain Grosjean (Haas) a 162, quinta per Max Verstappen (Red Bull) a 193, ma con UltraSoft, quindi sesta per Sebastian Vettel a 267, ma con SuperSoft, settima per Kevin Magnussen (Haas) a 380 e Daniel Ricciardo (Red Bull) ottavo a 643. Subiscono il taglio, invece, Stoffel Vandoorne (McLaren) che si ferma ad appena sette millesimi da Lance Stroll (Williams), quindi Sergio Perez (Force India), Sergey Sirotkin (Williams), Brendon Hartley (Toro Rosso) e Marcus Ericsson, ultimo con la sua Alfa Romeo Sauber.

Q2 – Mercedes e Red Bull scelgono le SuperSoft, mentre le Ferrari vanno con le UltraSoft. Il miglior tempo lo piazza Sebastian Vettel in 1:13.544 (US), staccando Lewis Hamilton di 33 millesimi, ma con SuperSoft e Valtteri Bottas di 212 (SS). Quarto Raikkonen (US) a 431 millesimi, davanti a Max Verstappen, alle due Haas, ed a Daniel Ricciardo, solamente ottavo. Subiscono il taglio, invece, Esteban Ocon (Force India), Pierre Gasly (Toro Rosso), Charles Leclerc (Alfra Romeo Sauber), Fernando Alonso (McLaren) e Lance Stroll (Williams). La manche, però, si chiude con una investigazione per Sebastian Vettel che non avrebbe dato spazio a Carlos Sainz in curva 1.

Q3 – Il primo tentativo vede Valtteri Bottas volare in 1:03.264 rifilando oltre mezzo secondo a Hamilton (imperfetto in curva 2), 6 a Grosejan, 7 decimi a Raikkonen e Verstappen, e ben 9 a Ricciardo e Vettel che ha completamente sbagliato curva 4. Raikkonen, aveva benzina per due giri, e nel secondo tentativo scende a 1:03.729 e si mette in seconda posizione a 465 millesimi dal connazionale. Negli ultimi istanti tutti di nuovo in pista con un set di UltraSoft fresche. Le Ferrari migliorano, ma non a sufficienza, dato che le Mercedes in extremis arrivano quasi sotto il muro dell’1:03. Grandissimo giro ancora una volta per Bottas che domani scatterà davanti a tutti.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’03″130 17 2 44 L. Hamilton (U) Mercedes +00″019 1’03″149 20 3 05 S. Vettel (U) Ferrari +00″334 1’03″464 17 4 07 K. Raikkonen (U) Ferrari +00″53 1’03″660 21 5 33 M. Verstappen (U) Red Bull +00″71 1’03″840 18 6 08 R. Grosjean (U) Haas +00″762 1’03″892 17 7 03 D. Ricciardo (U) Red Bull +00″866 1’03″996 22 8 20 K. Magnussen (U) Haas +00″921 1’04″051 20 9 55 C. Sainz (U) Renault +01″595 1’04″725 19 10 27 N. Hulkenberg (U) Renault +01″889 1’05″019 20

