Mondiali Russia 2018: Spagna-Marocco 2-2, giornata no per gli iberici, che chiudono comunque primi nel girone

Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un finale incandescente e davvero pieno di sorprese in tutti e due i campi che ha premiato le Furie Rosse.

Sin dai primi minuti si è capito che la Spagna non era quella dei giorni migliori. Al 14′ clamorosa indecisione tra Sergio Ramos ed Iniesta, Boutaib ruba palla e vola in solitaria verso la porta di De Gea: piazzato sotto le gambe dell’estremo difensore iberico e 1-0. Arriva però la pronta reazione da parte delle Furie Rosse: un’azione corale eccezionale della banda di Hierro che entra letteralmente in porta con la palla, Iniesta per Isco che non sbaglia da pochi passi e trova l’1-1. Da quel momento in poi, tanto nervosismo in campo (addirittura quattro ammoniti per il Marocco) e poche opportunità.

Nella ripresa partita che diventa davvero spettacolare, con continui ribaltamenti di fronte. Al 55′ Amrabat va al tiro d’esterno destro e centra da circa 25 metri un clamoroso incrocio dei pali. La Spagna attacca, ma senza tante idee: manovra sterile con i trequartisti che non si intendono alla perfezione ed un Diego Costa apparso davvero molto affaticato. Girandola di cambi, proprio da lì viene fuori il giovanissimo En-Nesyri che colpisce di testa da calcio d’angolo, trovando il clamoroso 2-1. Non è finita qui: l’orgoglio spagnolo e la tanta qualità la fanno da padrona per il pareggio allo scadere. Giocata veloce da corner per le Furie Rosse, Carvajal mette al centro per Iago Aspas che di tacco beffa El Kaoui.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com