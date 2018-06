Mondiali 2018, Uruguay-Russia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Il concetto di Uruguay-Russia, terza partita del gruppo A dei Mondiali 2018, è molto semplice: a Samara, alle ore 16 di domani, si affronteranno due nazionali già qualificate agli ottavi. Siccome entrambe le squadre sono a punteggio pieno, la vincitrice passerà da prima del gruppo. In questo senso, la Russia ha un’arma in più, che si chiama pareggio, perché ha una miglior differenza reti nei confronti dell’Uruguay.

Non sono ancora completamente note le intenzioni di Oscar Tabarez in merito all’undici di partenza dell’Uruguay, benché sia possibile qualche cambiamento specifico per questo incontro. Dall’altra parte, Stanislav Cercesov sarà costretto a fare a meno di Alan Dzagoev, vittima di un infortunio muscolare nella partita d’apertura e ancora non al meglio della condizione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; C.Sanchez, Vecino, Bentancur, C.Rodriguez; L.Suarez, Cavani. CT: Tabarez

Russia: Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. CT: Cercesov

LA PROGRAMMAZIONE TV

25/6 ore 16:00 – Uruguay-Russia

L’incontro sarà visibile su Italia1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: MediaPictures.pl / Shutterstock.com