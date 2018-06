Mondiali 2018, su che canale vedere le partite con il commento della Gialappa’s. Il programma e gli orari su Mediaset Extra

I Mondiali 2018 di calcio saranno da vivere tutti in compagnia, l’evento sportivo più importante dell’anno merita una copertura totale e capillare, l’intera manifestazione sarà seguita minuto per minuto da Mediaset che trasmetterà tutte le partite in diretta tv, gratis e in chiaro. Un grande regalo per tutti gli appassionati del grande calcio internazionale che potranno così gustarsi tutti gli incontri comodamente seduti in poltrona o in qualsiasi posto si trovino. Si preannuncia uno spettacolo unico nel suo genere, davvero avvincente e imperdibile: i più grandi campioni del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo internazionale più ambito, a suon di gol e di grandi giocate.

C’è un modo in più per divertirsi tutti in compagnia con i Mondiali 2018 di calcio. Il Biscione ha infatti deciso di dedicare un canale alla rassegna iridata: su Mediaset Extra spazio totale alla competizione con un tocco comico per strappare qualche sana grassa risata al pubblico. La Gialappa’s Band, il celebre trio comico diventato famoso con la trasmissione Mai Dire Gol, commenterà tutte le partite serali della fase a gironi (oltre al match d’apertura Russia-Arabia Saudita) e tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta con il suo solito inconfondibile stile.

Su che canale si potranno vedere i Mondiali 2018 commentati dalla Gialappa’s Band? Appuntamento su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre (risintonizzate i vostri televisori se non lo ricevete ancora, l’operazione è molto semplice). Di seguito il calendario completo, tutto il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite che verranno commentate dai gialappi.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

17.00 Russia vs Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca)

VENERDÌ 15 GIUGNO:

20.00 Spagna vs Portogallo (gruppo B, a Sochi)

SABATO 16 GIUGNO:

21.00 Croazia vs Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad)

DOMENICA 17 GIUGNO:

20.00 Brasile vs Svizzera (gruppo, a Rostov)

LUNEDÌ 18 GIUGNO:

20.00 Tunisia vs Inghilterra (gruppo G, a Volgograd)

MARTEDÌ 19 GIUGNO:

20.00 Colombia vs Giappone (gruppo H, a Saransk)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO:

20.00 Argentina vs Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod)

VENERDÌ 22 GIUGNO:

20.00 Serbia vs Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad)

SABATO 23 GIUGNO:

20.00 Corea del Sud vs Messico (gruppo F, a Rostov)

DOMENICA 24 GIUGNO:

20.00 Polonia vs Colombia (gruppo H, a Kazan)

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

20.00 Spagna vs Marocco (gruppo B, a Kaliningrad)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

20.00 Nigeria vs Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

20.00 Serbia vs Brasile (gruppo E, a Mosca)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

20.00 Inghilterra vs Belgio (gruppo G, a Volgograd)

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)













Foto: solomon7 / Shutterstock.com