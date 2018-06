Mondiali 2018, Russia-Egitto: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Martedì 19 giugno al Saint Petersburg Stadium (calcio d’inizio ore 20.00) tornano in campo i padroni di casa della Russia. Una sfida decisiva per il paese ospitante, che affronta l’Egitto in quello che è un vero e proprio scontro diretto per gli ottavi di finale. Dopo il 5-0 all’esordio contro l’Arabia Saudita i russi possono anche permettersi di pareggiare, mentre gli egiziani sono obbligati a vincere dopo il ko all’ultimo minuto contro l’Uruguay.,

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Russia-Egitto sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

Martedì 19 giugno

ore 20.00 Russia-Egitto

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RUSSIA-EGITTO

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. Ct: Stanislav Cherchesov

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. Ct: Hector Cuper

