Football americano, Playoff Prima Divisione 2018: Giants e Ducks volano in semifinale

Saranno Seamen-Ducks e Panthers-Giants le due semifinali dei playoff di Prima Divisione, che decreteranno le partecipanti all’Italian Bowl del 7 luglio, a Parma. Bolzano ha letteralmente travolto i Guelfi Firenze, battuti 50 a 0. Straripante l’attacco bolzanino, impenetrabile la difesa: i giganti fanno paura e la loro stagione è stata un crescendo. I Panthers sono avvisati, sebbene lo scontro in regular season sia stato vinto nettamente da Parma, per 36-0. Nel prossimo weekend il discorso potrebbe cambiare notevolmente.

Saranno invece i Ducks a sfidare i campioni d’Italia in carica dei Seamen Milano. La Lazio ha battuto i Dolphins Ancona in una partita a lungo in equilibrio, con gli ospiti in vantaggio per 6-9 fino a metà del terzo quarto. Poi, però, sono arrivati 3 TD per i Ducks, a fronte di un solo field goal per i marchigiani. Contro i Seamen l’asticella si alzerà notevolmente. Sarà difficile, ma la Lazio potrà giocarsela con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. O quasi, perché c’è sempre una finale in ballo.

I risultati del Wild Card Weekend

Giants Bolzano vs Guelfi Firenze 50-0

Ducks Lazio vs Dolphins Ancona 32-12

Le semifinali (23-24 giugno)

Seamen Milano vs Ducks Lazio

Panthers Parma vs Giants Bolzano













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL FOOTBALL AMERICANO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo