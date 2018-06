Mondiali 2018, Russia-Arabia Saudita: le probabili formazioni. Padroni di casa con Smolov, Al Sahlawi unica punta dei sauditi

Domani pomeriggio, alle ore 17.00 italiane, inizieranno i Mondiali di calcio: ad aprire le danze, come da tradizione, sarà il Paese ospitante. La Russia è stata sorteggiata come testa di serie del Girone A, ed incrocerà, nella sfida d’apertura, l’Arabia Saudita. Si giocherà allo stadio Lužniki di Mosca, il più capiente, che sarà anche quello che ospiterà la finalissima del 15 luglio.

Nel girone che comprende anche Egitto ed Uruguay, questa sfida potrebbe già dire tantissimo in ottica passaggio del turno: la Russia si schiererà con il 3-5-2, affidandosi in avanti al tandem Miranchuck-Smolov, mentre l’Arabia Saudita si posizionerà in campo con il più conservativo 4-2-3-1, con Al Sahlawi in qualità di unica punta.

Di seguito le probabili formazioni della sfida inaugurale dei Mondiali di Russia 2018:

Russia: Akinfeev; Granat, Ignashevich, Kudryashov; Samedov, Dzagoev, Golovin, Kuzjaev, Zhirkov; Miranchuck, Smolov. All.: Čerčesov.

Arabia Saudita: Al Owais; Al Shahrani, M. Hawsawi, O. Hawsawi, Al Harbi; Al Faraj, Otayf; Al Dawsari, Al Muwallad, Al Jassim; Al Sahlawi. All.: Pizzi.













Foto: daykung / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it