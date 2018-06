Mondiali 2018, tutti i 58 convocati che giocano in Serie A in Italia

L’Italia non sarà presente in Russia ma ai Mondiali 2018 non mancheranno i rappresentanti “italiani”: saranno ben 58 i giocatori stranieri che militano nella nostra Serie A. Il bottino è magro, ovviamente, specie se paragonato a quello dei maggiori campionati esteri. A guidare è la Premier League con 102, seguita dalla Liga (80) e dalla Bundesliga (62): l’Italia è distante (ma non così tanto dalla Germania) e su questo dato pesa inevitabilmente l’assenza della squadra azzurra.

Il club più rappresentato è ovviamente la Juventus e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi della squadra campione d’Italia da sette stagioni e due volte finalista della Champions League in quattro stagioni. I bianconeri in Russia, guidati dai due argentini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, saranno 11, almeno fino al primo luglio: lo svizzero Stephan Lichtsteiner, infatti, figura al momento nella rosa della Juventus, ma alla fine di giugno passerà all’Arsenal. Dietro i bianconeri c’è il Napoli, con sei giocatori, seguita dalla Sampdoria (che ha perso Ramirez e Zapata con gli ultimi tagli) e dal Milan, che avranno ben cinque elementi al Mondiale. Sorprende il Bologna con quattro, stesso bottino di Inter e Torino. Poi le due romane: sono tre i convocati della Roma, due quelli della Lazio.

I dati fanno riferimento all’ultima stagione disputata, per cui anche il Crotone viene annoverato tra le squadre di Serie A, nonostante la retrocessione. Anche la Serie B sarà però rappresentata, da due giocatori: il polacco Pawel Dawidowicz del Palermo e il tunisimo Karim Laribi del Cesena.

Passando alle Nazionali, invece, la più “italiana” è la Polonia. Sono 7 i giocatori polacchi che militano in Serie A: tre nella Sampdoria (Kownacki, Linetty e Bereszynski), due nel Napoli (Zielinski e Milik) e uno nella Juventus (Szceszny) e nella SPAL (Cionek). A seguire c’è la Croazia con sei, poi Argentina, Svizzera e Uruguay con 5.

Tutti i giocatori della Serie A convocati

URUGUAY

Caceres (Lazio), Torreira (Sampdoria), Vecino (Inter), Bentancur (Juventus), Laxalt (Genoa)

PORTOGALLO

Mario Rui (Napoli), André Silva (Milan)

SPAGNA

Reina (Napoli)

MAROCCO

Benatia (Juventus)

DANIMARCA

Stryger Larsen (Udinese), Cornelius (Atalanta)

FRANCIA

Matuidi (Juventus)

ARGENTINA

Fazio (Roma), Ansaldi (Torino), Biglia (Milan), Dybala (Juventus), Higuain (Juventus)

CROAZIA

Strinic (Sampdoria), Badelj (Fiorentina), Brozovic (Inter), Perisic (Inter), Mandzukic (Juventus), Kalinic (Milan)

ISLANDA

Hallfredsson (Udinese)

NIGERIA

Obi (Torino), Simy (Crotone)

BRASILE

Alisson (Roma), Miranda (Inter), Douglas Costa (Juventus)

COSTA RICA

G. González (Bologna)

SVIZZERA

Lichtsteiner (Juventus), Rodriguez (Milan), Behrami (Udinese), Dzemaili (Bologna), Freuler (Atalanta)

SERBIA

Kolarov (Roma), Milenkovic (Fiorentina), Ljajic (Torino), Milinkovic-Savic (Lazio)

GERMANIA

Khedira (Juventus)

COREA DEL SUD

Lee Seung-Woo (Hellas Verona)

SVEZIA

Krafth (Bologna), Helander (Bologna), Rohden (Crotone), Hiljemark (Genoa)

BELGIO

Mertens (Napoli)

COLOMBIA

C. Zapata (Milan), Cuadrado (Juventus)

SENEGAL

Koulibaly (Napoli), Niang (Torino), Gomis (SPAL)

POLONIA

Szceszny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Linetty (Sampdoria), Zielinski (Napoli), Kownacki (Sampdoria), Milik (Napoli)













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com