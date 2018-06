Mondiali 2018, Polonia-Senegal: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Martedì 19 giugno si giocherà Polonia-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Allo Spartak Stadium di Mosca (Russia) si disputa l’incontro che chiude la prima giornata della fase a gironi di questa rassegna iridata: nell’equilibratissimo gruppo H si cerca la formazione che può fare la differenza. I biancorossi dovrebbero partire favoriti ma attenzione alla formazione sudafricana che ha tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio.

Lewandowski e compagni proveranno a puntare sul loro elevato tasso tecnico, sulle loro doti in palleggio e sulla compattezza difensiva ma di fronte si troveranno i Leoni della Teranga che cercheranno di sciorinare tutto il loro atletismo e di spingere sulle abilità di corsa per provare a confezionare il colpaccio. La posta in palio è elevata, le due squadre scenderanno in campo sapendo già risultato del match tra Colombia e Giappone.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Polonia-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 19 GIUGNO:

17.00 Polonia-Senegal

POLONIA-SENEGAL: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Polonia-Senegal sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

POLONIA-SENEGAL: PROBABILI FORMAZIONI

Polonia (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik. Ct: Adam Nawalka

Senegal (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Mbodj, Sabaly; Gueye, Kouyaté, P.N’Diaye; M.Niang, Sow, Mané. Ct: Aliou Cissé













