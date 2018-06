Mondiali 2018, Perù-Danimarca: le probabili formazioni. Gli Incas all’attacco con la coppia Farfan-Guerrero, i danesi si affidano ad Eriksen

Andrà in scena oggi pomeriggio, alle 18 ore italiane, alla Mordovia Arena di Saransk, il match fra Danimarca e Perù, una partita già da un probabile dentro o fuori ai Mondiali 2018 di calcio, visto che queste due si giocheranno il turno con l’Australia, mentre la selezione francese, quarta squadra del raggruppamento C, sembra un gradino sopra a queste formazioni. Le due squadre hanno avuto un cammino complicato verso la fase finale molto simile, passando in ambedue i casi per l’ultimo spareggio. La squadra allenata da Gareca ha sconfitto allo spareggio conclusivo la Nuova Zelanda grazie alla vittoria in casa per 2-0; i danesi dal canto loro con una storica vittoria per 5-1 nello spareggio con l’Irlanda hanno staccato il biglietto con vista Russia.

Gli Incas sembrano aver ottenuto grande stabilità dallo spareggio in poi e quindi il ct Gareca dovrebbe confermare gli stessi 11. In una squadra molto incentrata sul suo asse d’attacco Farfan-Guerrero, la chiave è però nel suo centrocampo dove Renato Tapia coordinerà tutto il reparto nonostante la sua giovane età, 22 anni. Dovrebbero quindi i peruviani schierarsi con un 4-2-3-1 molto assimilabile ad un 4-2-4 a causa del posizionamento delle loro punte centrali, raramente su due linee diverse.

La squadra di Hareide, dopo il cammino vittorioso verso Russia 2018, si presenta al Mondiale con la stella assoluta di Eriksen, il gioiellino del Tottenham sarà il vero metronomo di questa squadra che presenta comunque giocatori di rilievo e conosciuti anche nel nostro campionato, si tratta di Stryger Larsen (Udinese) e Andreas Cornelius (Atalanta), anche se dovrebbero comunque partire dalla panchina entrambi. Vista la continuità dei risultati dalla qualificazione in poi, quattro risultati utili, scenderà in campo con la medesima formazione dell’ultima partita contro il Messico e completamente a specchio degli avversari con un 4-2-3-1 questa volta molto più rigido.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERU’-DANIMARCA

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Farfan, Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. All Hareide

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: salajean / Shutterstock.com