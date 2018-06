F1, GP Austria 2018: prove libere (29 giugno). Programma, orari e tv

Venerdì 29 luglio si disputeranno le prove libere del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. I bolidi a quattro ruote tornano subito in pista dopo il weekend in Francia, la classe regina non conosce tregua e prosegue con la micidiale estate delle cinque gare in sei fine settimana. Sul mitico tracciato di Zeltweg non si può più scherzare, i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up delle proprie macchine e il miglior feeling con il circuito.

Negli ultimi anni la Mercedes ha dominato a queste latitudini e cercherà di replicarsi, Lewis Hamilton vuole infilare un dominio incredibile dopo quello della scorsa settimana a Le Castellet ma la Ferrari annuncia battaglia. Le Rosse non hanno mai avuto un grande feeling con questa pista ma il Cavallino Rampante è desideroso di riscrivere la storia e poterà qui una macchina performante in grado di brillare: Sebastian Vettel, dopo aver perso la leadership della classifica generale, vuole tornare a ruggire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1.

VENERDI’ 29 GIUGNO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

GP AUSTRIA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla.

Replica delle FP2 su Sky Sport F1 alle ore 21.00, 00.00 e nel rullo notturno.













