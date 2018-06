Inghilterra-Belgio, Mondiali 2018: perché arrivare secondi conviene? Cosa succede a pari punti? C’è il rischio del criterio fair-play: la situazione

Questa sera, alle ore 20.00, al Kaliningrad Stadium si decideranno le sorti del Gruppo G ai Mondiali 2018 con lo scontro diretto per la vetta tra Inghilterra e Belgio. Le due squadre si trovano in perfetta parità in classifica, infatti sono entrambe a sei punti, con la stessa differenza reti (+6) e il medesimo numero di gol fatti (8) e subiti (2).

Nel caso che la partita odierna finisca con un pareggio, per decidere la prima classificata subentrerebbe un nuovo criterio, quello del fair play. Si tratto di un punteggio assegnato dalla FIFA in base al numero di cartellini presi durante la rassegna iridata. In questo momento l’Inghilterra è in vantaggio perché si trova a -2, avendo preso due gialli, mentre il Belgio è a -3. Nel corso della partita i giocatori dovranno quindi stare attenti anche alle sanzioni arbitrali, perché un solo cartellino potrebbe cambiare tutto.

Tuttavia paradossalmente in questo girone converrebbe arrivare secondi. Infatti la prima classificata andrebbe nella parte di tabellone più difficile, quella con Brasile, Portogallo, Francia e Argentina, mentre la seconda andrebbe da quella più agevole, con Spagna e Croazia, che si affronterebbero tra l’altro già ai quarti. Scopriremo solo sul campo se le due squadre abbiano fatto davvero questi ragionamenti o se daranno comunque il massimo per vincere.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com