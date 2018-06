Mondiali 2018 oggi (14 giugno): il programma e gli orari di oggi. Partita inaugurale: Russia-Arabia Saudita. Come vederla in tv

Oggi giovedì 14 giugno iniziano i Mondiali 2018 di calcio, a Mosca scatta l’evento sportivo più atteso e importante dell’anno. Sarà la capitale russa a ospitare la cerimonia d’apertura e il match inaugurale della rassegna iridata: sotto i riflettori di tutto il Pianeta, con un pubblico esorbitante che andrà oltre il miliardo di persone, andrà in scena un appuntamento davvero imperdibile e che come sempre rimarrà nella storia.

Allo Stadio Luzniki scenderanno in campo Russia e Arabia Saudita: i padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia di una vittoria fondamentale per mandare in visibilio una Nazione intera e per muovere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale ma la compagine mediorientale cercherà di tenere testa e di fare saltare il banco.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 14 GIUGNO:

17.00 Russia-Arabia Saudita

RUSSIA-ARABIA SAUDITA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Russia-Arabia Saudita, partita d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Il match inaugurale dei Mondiali 2018 sarà visibile in diretta tv anche su Mediaset Extra con il commento ironico della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming, gratis e in chiaro, sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













