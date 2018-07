Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (martedì 3 luglio): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi martedì 3 luglio si disputano gli ultimi ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio e verrà così delineato il tabellone dei quarti di finale della rassegna iridata. Si preannuncia una giornata molto intensa e con due partite dal risultato incerto in cui può succedere di tutto. Nel pomeriggio il match tra Svezia e Svizzera, quello che nessuno si aspettava: uno scontro diretto tra due formazioni di seconda fascia che regalerà un sogno alla vincitrice, da una parte gli scandinavi che hanno eliminato l’Italia e la Germania mentre dall’altra gli elvetici che avevano imbrigliato il Brasile. In serata, invece, la super sfida tra Colombia e Inghilterra: i Cafeteros di Cuadrado, Falcao e Rodriguez contro i Tre Leoni dello scatenato Kane, chi vince diventa la grande favorita della parte bassa de tabellone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi martedì 3 luglio ai Mondiali 2018 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 LUGLIO:

16.00 Svezia vs Svizzera

20.00 Colombia vs Inghilterra

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV

Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com