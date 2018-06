Mondiali 2018, Messico-Svezia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Ci si gioca tutto negli ultimi novanta minuti nel gruppo F dei Mondiali 2018 in Russia, specialmente nell’incontro che si svolgerà ad Ekaterimburg, in cui Messico e Svezia daranno vita a uno scontro diretto decisivo per le sorti del girone. I messicani, primi nel girone a punteggio pieno, non sono ancora certi del passaggio del turno anche se gli basta non perdere per assicurarsi un posto negli ottavi. Gli svedesi, dopo la cocente sconfitta subita in extremis dalla Germania, hanno ancora il destino tra le proprie mani, infatti una vittoria con due o più gol di scarto qualificherebbe la squadra del CT Andresson automaticamente. I destini delle due squadre si incroceranno comunque con la partita tra Germania e Corea del Sud che si giocherà in contemporanea a Kazan.

Messico-Svezia si svolgerà domani, mercoledì 27 giugno, dalle ore 16 italiane alla Ekaterimburg Arena di Ekaterimburg. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset 20 e in diretta streaming su Mediaset.it. Inoltrè sarà possibile seguire l’incontro su OASport, che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO

Ore 16:00 Messico-Svezia, Ekaterimburg Arena

Le probabili formazioni di Messico-Svezia

Messico (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Layun, Herrera, Guardado; Carlos Vela, Hernandez, Lozano. CT: Osorio

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. CT: Andresson

Foto: Twitter- Marcus Berg