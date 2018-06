Mondiali 2018, Marocco-Iran: programma, orario e su che canale vederla in tv

Domani, venerdì 15 giugno, va in scena la prima partita del Girone B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: al Saint-Petersburg Stadium si affrontano in un match già decisivo per entrambe le compagini Marocco ed Iran. In un raggruppamento che vede al proprio interno anche Spagna e Portogallo, le due squadre dovranno assolutamente portare a casa la prima vittoria per provare almeno a sperare in un possibile passaggio del turno.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Marocco-Iran, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 15 GIUGNO:

17.00 Egitto-Uruguay

EGITTO-URUGUAY: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Marocco-Iran sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com