Mondiali 2018, Marocco-Iran: le probabili formazioni. Vincere per sperare nella qualificazione

Il Gruppo B dei Mondiali di calcio si aprirà con la sfida tra Marocco ed Iran: nel raggruppamento che comprende anche Spagna e Portogallo, questa sfida è di vitale importanza per chi poi vorrà provare la sorpresa da sfavorita nelle ultime due gare e centrare una difficile qualificazione agli ottavi.

Domani, venerdì 15 giugno alle ore 17.00, alla Zenit Arena di San Pietroburgo, il Marocco scenderà in campo con il 3-4-3 che gli ha permesso di non subire gol nel girone finale delle qualificazioni, e sarà guidato dallo juventino Mehdi Benatia, mentre l’Iran risponderà con il 4-3-3 e riporrà le speranze su Sardar Azmoun, il quale in 32 presenze in nazionale ha segnato già 23 reti.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Marocco: El Kajoui; Benatia, Da Costa, Saiss; Amrabat, Boussoufa, El Hahmadi, Mendyl; Ziyech, Boutaib, Belhanda.

Iran: Beiranvand; Mohammadi, Pouralinganji, Cheshmi, Rezaeian; Shojaei, Hajsafi, Ansarifard; Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: almonfoto / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it