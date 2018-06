LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: giovedì 14 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti, acquisti e vendite

CLICCA QUI PER LEGGERE LE TRATTATIVE DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO

Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 14 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (giovedì 14 giugno): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 8.00.













9.59 ROMA – Come riportato da Il Messaggero, i procuratori di Alisson sono stati autorizzati a trattare con il Real Madrid. Se si dovesse trovare l’accordo, diventerebbe certa la partenza del portiere brasiliano verso la Spagna.

9.48 INTER – Non solo i nerazzurri sulle tracce del centrocampista del Sochaux Lucien Adong Agoume. Sul giovanissimo talento in mediana, secondo TMW, ci sarebbe anche il Barcellona.

9.33 ROMA – Secondo Tuttomercatoweb altro giovane nel mirino degli osservatori giallorossi: si tratta di Francisco Trincao, attaccante classe 1999 di proprietà del Braga.

9.28 NAPOLI – Sembra ormai quasi scontato il passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea. Questo potrebbe influire sul mercato, soprattutto in uscita, dei partenopei: il mister toscano potrebbe portare in Inghilterra alcuni pezzi pregiati come Albiol, Hysaj e Zielinski.

9.11 GENOA – Doppio obiettivo a centrocampo, secondo Il Secolo XIX, per il grifone. La prima scelta è Sandro, ex Benevento, ma si punta anche a Mandragora della Juventus.

9.06 NAPOLI – Per il Mattino in chiave portiere c’è una prima scelta per Carlo Ancelotti: si tratta di Areola, estremo difensore del PSG.

8.57 ATALANTA – Come dichiarato da Matteo Spini, che è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it, potrebbe esserci l’interessamento per Iago Falque in casa bergamasca in caso di partenza del Papu Gomez.

8.49 MANCHESTER UNITED – Parla a Radio Montecarlo l’agente di Anthony Martial, che sembra intenzionato a voler lasciare i Red Devils: “Dopo aver valutato bene ogni situazione, Anthony vuole lasciare lo United. Ci sono diverse ragioni che hanno portato a questa scelta, anche se è prematuro parlarne adesso. Il ragazzo spiegherà al momento giusto i motivi che lo hanno spinto a questa scelta. È anche giusto e doveroso ricordare però che Anthony è sotto contratto con lo United e sebbene preferisca cercare altre vie e non condivida le prospettive, rispetterà sia in contratto sia le decisioni della società”.

8.34 LAZIO – Secondo Mundo Deportivo i biancocelesti sarebbero vicinissimi all’acquisto di Riza Durmisi, terzino danese del Real Betis. Prezzo che si aggira sui 7 milioni di euro.

8.21 SAMPDORIA – Blucerchiati a caccia di un portiere per il dopo Viviano (diretto ormai verso Parma). Il candidato numero uno, secondo Il Secolo XIX è Marco Sportiello.

8.13 FIORENTINA – Giancarlo Antognoni parla in chiave Federico Chiesa ai microfoni di RMC Sport: “Se anche il patron dice che resta penso che non ci siano problemi riguardo al futuro. Ha sottolineato anche l’importanza del padre: siamo ottimisti che la scelta fatta dal giocatore lo lasci a Firenze almeno per qualche anno. Siamo contenti che ci siano offerte da parte delle altre squadre ma dobbiamo pensare anche a noi e ai nostri tifosi. Le offerte saranno respinte al mittente, lo ha detto anche Della Valle”.

08.00 BOLOGNA – Dovrebbe arrivare dalla Juve il primo colpo per la squadra di Filippo Inzaghi. Il giovane attaccante Andrea Favilli, che ha vestito la maglia dell’Ascoli in questa stagione, farà il suo ritorno a Torino per andare subito in rossoblu.