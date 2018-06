Calendario Mondiali 2018, le partite di oggi (mercoledì 20 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi mercoledì 20 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio. Si completano le seconde giornate dei gruppi A e B, dopo questo turno avremo più chiara la situazione e capiremo chi può puntare alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. L’Uruguay, dopo aver sconfitto l’Egitto all’ultimo minuto, è chiamato alla passeggiata contro la piccola Arabia Saudita, travolta dalla Russia all’esordio. Tornano in campo anche Portogallo e Spagna dopo il pirotecnico 3-3 nello scontro diretto: i lusitani affrontano il Marocco fermo a zero punto, le Furie Rosse se la dovranno vedere contro l’Iran che si gioca il tutto per tutt.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e l’orario d’inizio delle partite di oggi (mercoledì 20 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo vs Marocco (gruppo B, a Mosca)

17.00 Uruguay vs Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov)

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia.

Previste le diretta streaming sul sito Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Iacobucci EPP / Shutterstock.com