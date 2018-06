Portogallo-Marocco, Mondiali 2018: le probabili formazioni

Oggi mercoledì 20 giugno si gioca Portogallo-Marocco, match valido per i Mondiali 2018. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Luzniki (Russia) per la seconda giornata del gruppo B: i Campioni d’Europa sono reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Spagna, i Leoni dell’Atlante hanno invece perso in pieno recupero contro l’Iran. Questa partita potrebbe essere decisiva per le sorti del girone: i lusitani vanno a caccia della vittoria che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, i nordafricani sono costretti a compiere un’impresa se vogliono ancora sognare il passaggio del turno.

Il Portogallo partirà con tutti i favori del pronostico, trascinato da un indemoniato Cristiano Ronaldo che vuole continuare a segnare dopo la tripletta rifilata alle Furie Rosse. Il Marocco, che ha vinto l’unico precedente nella stria, proverà a mettere in crisi gli avversari guidati dalla stella Benatia.

Santos dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo unica punta supportato da Bruno Fernandes, Guedes e Bernardo Silva mentre a centrocampo agiranno William Carvalho e Joao Moutinho. Renard dovrebbe replicare con un compatto 3-4-3, sperando nei gol di Belhanda, Kaabi, Amrabat oltre che nella solidità difensiva garantita da Benatia. Di seguito le probabili formazioni di Portogallo-Marocco, match valido per i Mondiali 2018 di calcio.

PORTOGALLO-MAROCCO: PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Guedes, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo

Marocco (3-4-3): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Harit, El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa; Belhanda, Kaabi, S. Amrabat













Foto: kivnl / Shutterstock.com