Portogallo-Marocco, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Scatta la seconda giornata di gare anche per il Girone B ai Mondiali di calcio: il Portogallo, che ha impattato per 3-3 con la Spagna all’esordio, grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, sfida il Marocco, beffato all’esordio contro l’Iran da un clamoroso autogol proprio in zona Cesarini.

Per i nordafricani dunque si tratta dell’ultima spiaggia, mentre per i lusitani sarà una nuova occasione per far scatenate CR7. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Mercoledì 20 giugno ore 14.00

Portogallo-Marocco

diretta tv su Italia 1

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it