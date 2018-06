Mondiali 2018, le date degli ottavi di finale. Calendario, programma e tv. Tutti i canali dove vederli

E’ andata così in archivio la fase a gironi dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. E’ chiaro il quadro delle 16 squadre che, dal 30 giugno al 3 luglio, saranno protagoniste degli ottavi di finale di questa rassegna iridata.

Nel tabellone degli ottavi appare subito evidente uno sbilanciamento tra parte alta e parte bassa. Nella prima sono concentrate compagini come Portogallo, Uruguay, Francia, Argentina, Brasile e Belgio mentre nella seconda ci sono Spagna, Croazia e Inghilterra, tra le formazioni di un certo livello e tradizione. In questo senso gli iberici sembrano avere una corsia preferenziale che possa condurli in finale. L’ottavo contro i padroni di casa della Russia (1° luglio alle ore 16.00), anche se insidioso, vede le Furie Rosse nettamente favorite. Tuttavia, il confronto con la Croazia, in un possibile quarto di finale, non è da sottovalutare per quanto fatto vedere dagli uomini di Zlatko Dalić.

Di seguito il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE MONDIALI 2018:

PARTE ALTA

Uruguay vs Portogallo

Francia vs Argentina

Brasile vs Messico

Belgio vs Giappone

PARTE BASSA

Spagna vs Russia

Croazia vs Danimarca

Svezia vs Svizzera

Colombia vs Inghilterra

CALENDARIO MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Svezia vs Svizzera (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Colombia vs Inghilterra (a San Pietroburgo)













