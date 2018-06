Mondiali 2018, tabellone ottavi di finale. Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina da brivido, rischio Brasile. Autostrada Spagna?

Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio che ora entrano nel vivo con la disputa della fase a gironi. Si incomincia con gli ottavi di finale, subito dentro o fuori per le 16 squadre impegnate che si sfideranno in avvincenti scontri diretti con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Il tabellone sembra essere sbilanciato: da una parte ci sono infatti tutte le big, dall’altra tante rivelazioni e una Spagna che parte con tutti i favori del pronostico.

Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina sono due ottavi di finale che potrebbero essere benissimo due finali anticipate, le due vincenti si affronteranno poi in un quarto spettacolare (possibile il testa a testa tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi) con alle porte una semifinale da brividi contro Brasile o Belgio (ma i verdeoro dovranno stare ben attenti al Messico e i Red Devils dovranno prendere il Giappone con le pinze).

La Spagna può sulla carta sorridere ma il suo cammino non sarà comunque così agevole perché agli ottavi di finale si troverà di fronte la Russia padrona di casa, avversario scomodo in questo ambiente: non sarà così facile garantirsi un quarto di finale sulla carta impegnativo contro la Croazia (ipotizzando che batte la Danimarca). L’Inghilterra non può sottovalutare la Colombia ma in caso di vittoria avrebbe poi un quarto di finale contro Svezia o Svizzera, in sostanza la grande rivelazione di questa competizione. Vediamo nel dettaglio quali sono le sfide degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio.

URUGUAY vs PORTOGALLO:

Suarez e Cavani contro Cristiano Ronaldo. Si può riassumere così la sfida tra la Celeste e i Campioni d’Europa. L’Uruguay ha dominato il gruppo A, i lusitani hanno chiuso il gruppo B al secondo posto rischiando tantissimo con l’Iran. Sfida aperta ad ogni risultato, non c’è la favorita della vigilia.

FRANCIA vs ARGENTINA:

I galletti hanno espresso uno dei giochi migliori di questa prima fase, l’Albiceleste è andata in crisi e si è salvata soltanto nel finale con la vittoria sulla Nigeria. Transalpini trascinati da giovani estrosi e di talento, favoriti sui sudamericani che avranno bisogno del migliore Leo Messi per cercare l’impresa.

BRASILE vs MESSICO:

I verdeoro hanno impressionato nella fase a gironi per la qualità del gioco espresso ma non potranno scherzare contro i Sombreros che hanno battuto la Germania ma che poi hanno preso tre schiaffi dalla Svezia. Neymar pronto a trascinare i sudamericani.

BELGIO vs GIAPPONE:

I Red Devils hanno spaventato nella fase a gironi dove hanno anche battuto l’Inghilterra. Mertens, Lukaku e compagnia impressionano in attacco ma attenzione contro i Samurai che lotteranno fino alla morte dopo aver strappato la qualificazione grazie ai cartellini.

SPAGNA vs RUSSIA:

Le Furie Rosse sono capitate dalla parte di tabellone sulla carta più agevole ma attenzione alla sfida contro i padroni di casa che avranno il sostegno del pubblico e che possono impensierire Diego Costa e compagni con il loro gioco.

CROAZIA vs DANIMARCA:

Balcanici chiaramente favoriti dopo aver dominato il girone della morte. Una vera e propria corazzata infarcita di individualità che sta facendo davvero la differenza e che non dovrebbe avere particolari problemi contro gli slavi.

SVEZIA vs SVIZZERA:

L’ottavo di finale meno nobile. Chi vince ha un’occasione davvero unica. Da una parte gli scandinavi che dopo aver escluso l’Italia hanno vinto il girone eliminando la Germania, dall’altra gli elvetici che puntano al colpaccio.

COLOMBIA vs INGHILTERRA:

Ottavo di finale pirotecnico in cui può succedere di tutto. Cuadrado, Falcao, Rodriguez (recupererà?) contro il ciclone Kane: partita aperta a ogni risultato, ci sarà da divertirsi.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com