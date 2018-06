LIVE Italia-Egitto volley, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: semifinale contro i Faraoni, in palio la finale. Azzurri avanti 1-0

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Egitto, semifinale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico contro i Faraoni, desiderosi di agguantare il pass per l’atto conclusivo che assegnerà la medaglia d’oro. Una squadra di qualità con Spirito, Sbertoli, Balaso, Raffaeli, Polo, Cavuto, Pinali è pronta a fare la differenza contro la compagine nordafricana.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Egitto, semifinale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.













10.37: Adesso è una partita equilibrata: 11-11. Gli azzurri devono ripartire e soprattutto non subire così tanto in ricezione

10.34: Si bloccano gli azzurri. Recupera l’Egitto con un break di 4-0. Time out Italia sul 9-9

10.31: Aumenta il vantaggio dell’Italia che va sul 9-5

10.29: Primo strappo azzurro prima del time out tecnico: 7-4 Italia

10.24: Primo punto del secondo set per gli azzurri che non devono perdere concentrazione. Sono stati superiori in tutti i fondamentali nel primo parziale

10.22: Sprint finale degli azzurri che piazzano un altro break di 5-1 nel finale e vincono 25-14

10.15: Restano intatte le distanze nella parte finale del secondo set. L’Egitto ha trovato qualche cambio palla in più ma gli azzurri sono avanti 18-11

10.10: E’ grande Italia finora! Gli azzurri sono avanti 14-6 nel primo set e non hanno problemi al momento

10.05: E’ subito break per l’Italia!!! Gli azzurri sono avanti 5-1 sugli egiziani

10.01: Iniziata la semifinale! Primo punto per l’Italia!

9.55: L’Italia arriva alla semifinale avendo sconfitto 3-0 la Croazia nei quarti, mentre l’Egitto ha battuto un po’ a sorpresa la Turchia

9.45: Buongiorno agli appassionati di volley. L’Italia si gioca con l’Egitto l’accesso alla finale del torneo maschile. Seguiremo in diretta con costanti aggiornamenti la sfida degli azzurri

(foto Federvolley)