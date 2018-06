Mondiali 2018, Inghilterra-Belgio: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Giovedì 28 giugno big match del gruppo G dei Mondiali 2018 tra le due formazioni a punteggio pieno: Inghilterra e Belgio. Lo stadio di Kaliningrad sarà teatro della sfida che deciderà il primato del raggruppamento. Gli inglesi e i Diavoli Rossi hanno centrato il bersaglio grosso contro Panama e Tunisia, rispettando i pronostici.

Uno scontro affascinante perché sarà una sfida tra due compagini che amano far calcio propositivo, ottenendo risultati roboanti ed esaltando i singoli: Harry Kane a quota 5 reti e Romelu Lukaku con 4 marcature la dicono lunga. Inoltre, le due compagini partono da un’assoluta parità: stessa differenza reti e stessi gol fatti. Potrebbero fare la differenza i punti fair play, un sistema di punteggio assegnato dalla FIFA ad ogni squadra in base ai malus raccolti nelle tre partite della fase a gironi: cartellino giallo, -1 punto; secondo cartellino giallo e rosso, -3 punti; rosso diretto, -4 punti; giallo e rosso diretto, -5 punti. E qui la Nazionale di Southgate ha un piccolo vantaggio, perché il Belgio potrebbe pagare i tre cartellini gialli rimediati all’esordio contro Panama da Meunier, Vertonghen e De Bruyne. Uno in più rispetto all’Inghilterra: Walker con la Tunisia e Loftus-Cheek contro i panamensi.

Si prospetta, dunque, una lotta anche sulla base dei cartellini rimediati e non solo sulle realizzazioni. Sarà grande spettacolo al Kaliningrad Stadium.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Inghilterra-Belgio sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Giovedì 28 giugno

ore 20.00 Inghilterra-Belgio – Kaliningrad Stadium

Le probabili formazioni

Inghilterra (3-4-1-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Lingard, Young; Alli; Sterling, Kane. CT: Southgate

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Batshuayi, E. Hazard. CT: Martínez











