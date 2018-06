Mondiali 2018, Corea del Sud-Messico: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Sabato 23 Giugno al Rostov Stadium (calcio d’inizio ore 17.00) tornano in campo Corea del Sud e Messico, in un match valevole per la seconda giornata del gruppo F. Una sfida decisiva soprattutto per gli asiatici che sono obbligati a vincere dopo la sconfitta all’esordio con la Svezia, mentre Il Tricolor vuole confermarsi dopo la vittoria contro la Germania e ha la possibilità di avvicinare sempre di più la qualificazione agli ottavi di finale.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Corea del Sud-Messico sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

23 Giugno

ore 17.00 Corea del Sud-Messico

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COREA DEL SUD – MESSICO

Corea del Sud (4-3-3): Hyeon-uh Jo; Yong Lee, Young-gwon Kim, Hyun-soo Jang, Ju-ho Park; Ja-cheol Koo, Sung-yong Ki, Jae-song Lee; Heung-min Son, Shin-uk Kim, Hee-chan Hwang. CT: Tae-yong

Messico (4-2-3-1): Ochoa; C.Salcedo, H.Ayala, H.Moreno, Gallardo; H.Herrera, Guardado; Layun, Carlos Vela, Lozano; J.Hernandez. CT: Osorio

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniel.08 Shutterstock.com