Mondiali 2018, Belgio-Tunisia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Belgio e Tunisia si sfideranno domani alle 14 allo Spartak Stadium di Mosca nella seconda partita del gruppo G. I Diavoli Rossi hanno l’opportunità di avvicinare il passaggio agli ottavi di finale, contro la formazione africana che, al contrario, ha l’obbligo di vincere per tenere vive le proprie speranze. Riuscirà la Tunisia a contenere lo straripante talento del Belgio?

Le probabili formazioni di Belgio-Tunisia

Roberto Martinez sembra intenzionato a confermare la stessa formazione del primo incontro. Kompany non è ancora al meglio ed allora toccherà ancora una volta a Boyata prendere il suo posto al centro della difesa con Alderweireld e Vertonghen. Saranno ancora Meunier e Carrasco ad agire sulle fasce di centrocampo, con Witsel e De Bruyne al centro. Tridente composto da Mertens e Hazard con Lukaku punta centrale.

Un solo cambio, invece, per il CT Maaloul. In porta, dove Hassen si è infortunato nel corso della partita con l’Inghilterra e sarà rimpiazzato anche stavolta da Ben Mustapha. Per il resto tutto confermato: tra i due davanti alla difesa ci sarà anche Sassi, autore del gol del momentaneo 1-1 nel primo incontro, mentre la punta centrale sarà Khazri.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. CT: Martinez

TUNISIA (4-2-3-1): Ben Mustapha; Ben Youssef F., Meriah, Ben Youssef S., Maaloul; Sassi, Skhiri; Badri, Bronn, Sliti; Khazri. CT: Maaloul

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Belgio-Tunisia è in programma sabato 23 giugno alle ore 14.00 italiane allo Spartak Stadium di Mosca. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, anche in HD, mentre in streaming sarà visibile sul sito mediaset.it e sull’app Mediaset.

Il programma

Sabato 23 giugno

ore 14.00 Belgio – Tunisia













